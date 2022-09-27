Тетенов Фока Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетенов Фока Григ.

Тетенов Фока Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тетенов Фока Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Шнемков. в., д. Крысанова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.