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Гайдар Иосиф. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайдар Иосиф. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Кропивин. в., сл. Богодушковая

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