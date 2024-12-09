Кусый Фед. Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусый Фед. Дем.

Кусый Фед. Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кусый Фед. Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Войтов. в., д. Малой-Круполь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.