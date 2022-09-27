Пасько Леон. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасько Леон. Никиф.

Пасько Леон. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пасько Леон. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Тишков. в.,д. Лука

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.