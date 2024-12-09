Чаурин Ник. Кир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаурин Ник. Кир.

Чаурин Ник. Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чаурин Ник. Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Торгов. в., д. Подгорье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.