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Крючков Иван Лаз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крючков Иван Лаз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Корагаев. в., д. Иванькова

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