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Обуховский Ермол. Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обуховский Ермол. Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Еньков. в., д. Болбасовка

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