Скоморохов Иван Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоморохов Иван Никит.

Скоморохов Иван Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скоморохов Иван Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Снас. Клиник. в., с. Гришино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.