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Шеповалов Никита Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шеповалов Никита Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Лащан. в., д. Лескан

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