Коновалов Мих. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Мих. Иванович

Коновалов Мих. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коновалов Мих. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Порховский уезд, Дегожев. в., с. Перхово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.