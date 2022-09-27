Юртаев Евдок. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮртаев Евдок. Петр.

Юртаев Евдок. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юртаев Евдок. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Вышел. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.