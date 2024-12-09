Булыгин Дмит. Онис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыгин Дмит. Онис.

Булыгин Дмит. Онис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Булыгин Дмит. Онис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Макаров в., д. Миронова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.