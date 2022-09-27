Вовненко Евдок. Оник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовненко Евдок. Оник.

Вовненко Евдок. Оник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вовненко Евдок. Оник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Мылов. в., д. Басовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.