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Травин Никита Влас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Травин Никита Влас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Островский уезд, Токовск. в., д. Пальцова

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