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Василенко Пав. Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Василенко Пав. Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Скопец. в., с. Борщево

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