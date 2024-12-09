Струнин Иван. Анд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунин Иван. Анд.

Струнин Иван. Анд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Струнин Иван. Анд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Байкялов. в., д. Шушара

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.