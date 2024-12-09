Федин Куз. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедин Куз. Иванович

Федин Куз. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федин Куз. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Наполин. в., д. Карандеевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.