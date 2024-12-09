Явар Конст. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯвар Конст. Гавр.

Явар Конст. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Явар Конст. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Тахтаулов. в., д. Патлаевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.