Молодан Троф. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолодан Троф. Иванович

Молодан Троф. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Молодан Троф. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Ляшков. в., д. Сноловивка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.