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Пунька Харит. Митроф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пунька Харит. Митроф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Теплов. в., д. Малютенец

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