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Охрименко Леон. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Охрименко Леон. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антикузов. в., х. Саивка

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