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Сердюк Калин. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сердюк Калин. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Коровен. в., х. Сердюкова

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