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Сыстеров Иван Фок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сыстеров Иван Фок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Евгин. в. и с.

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