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Скворцов Алексей Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скворцов Алексей Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Островский уезд, Поршев. в., с. Пяшено

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