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Мальцев Пим. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцев Пим. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Пермский уезд, Лысвен. в. и зав.

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