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Прядко Мих. Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прядко Мих. Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Потоцк. в., с. Дмитровка

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