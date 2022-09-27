Бойко Вас. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Вас. Сем.

Бойко Вас. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бойко Вас. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Белоцерков. в., д. Дощанка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.