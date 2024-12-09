Родин Фирс. Пол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодин Фирс. Пол.

Родин Фирс. Пол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Родин Фирс. Пол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Токар. в., с. Родина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.