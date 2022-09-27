Косяк Фед. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосяк Фед. Андр.

Косяк Фед. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косяк Фед. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, г. Лубны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.