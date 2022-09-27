Сиренко Ант. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиренко Ант. Григ.

Сиренко Ант. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сиренко Ант. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Перск. в., х. Троицкого

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.