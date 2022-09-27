Волостеков Афан. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолостеков Афан. Алексеевич

Волостеков Афан. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волостеков Афан. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Вагуев. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.