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Быков Иван Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быков Иван Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Честин. в., д. Подземлян

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