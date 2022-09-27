Карнев Степ. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнев Степ. Григ.

Карнев Степ. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карнев Степ. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Веден. в., с. Селиш

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.