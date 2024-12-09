Канарченко Иван Иустин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанарченко Иван Иустин.

Канарченко Иван Иустин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Канарченко Иван Иустин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Журав. в., д. Годуновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.