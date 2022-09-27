Ратченко Иосиф. Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатченко Иосиф. Дем.

Ратченко Иосиф. Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ратченко Иосиф. Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Бацман. в., д. Домонолавка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.