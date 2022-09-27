Сергеев Евф. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Евф. Иванович

Сергеев Евф. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сергеев Евф. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Рамзайск. в., с. М.-Рамзай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.