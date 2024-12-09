Бережинский Стеф. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережинский Стеф. Зах.

Бережинский Стеф. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бережинский Стеф. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Березолуцк. в., д. Остановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.