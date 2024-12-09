Кирюхин Пав. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхин Пав. Иванович

Кирюхин Пав. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирюхин Пав. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Горск. в., д. Тюшина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.