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Жуль Афан. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуль Афан. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Студеник. в. д. Козлова

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