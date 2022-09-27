Умынец Григ. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмынец Григ. Петр.

Умынец Григ. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Умынец Григ. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Глазов. в. с. Ново-Николаевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.