Пужайло Андр. Кипр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПужайло Андр. Кипр.

Пужайло Андр. Кипр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пужайло Андр. Кипр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Пацецел. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.