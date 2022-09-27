Таскаев Илья Нифан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаскаев Илья Нифан.

Таскаев Илья Нифан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Таскаев Илья Нифан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Пермский уезд, Стретен. в. д. Борисята

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.