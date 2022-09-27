Хазанович Осип Исаак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХазанович Осип Исаак.

Хазанович Осип Исаак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хазанович Осип Исаак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, м. Каховка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.