Городиский Стеф. Феод. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородиский Стеф. Феод.

Городиский Стеф. Феод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Городиский Стеф. Феод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Волосков. в. м. Стольное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.