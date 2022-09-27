Лир Генрих Готл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛир Генрих Готл.

Лир Генрих Готл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лир Генрих Готл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Екат. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.