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Чигрин Дан. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чигрин Дан. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Серогозская в. с. Н.-Торги

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