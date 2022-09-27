Поляков Фил. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Фил. Ефим.

Поляков Фил. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поляков Фил. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Зуб. в. х. Ломаковского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.