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Летвиненко Горд. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Летвиненко Горд. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Семьянов. в. с. Хемсевка

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