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Карпенко Моис. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпенко Моис. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Котелеев. в. и с.

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