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Григорианц Артем Хочев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григорианц Артем Хочев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Шемахинский уезд, с. Керкенч

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